Weekly Schedule for 08/17 – 08/23

Magazines On-Air:
Monday: The Sun| August 2026 issue
Tuesday: The Atlantic | August 2026 issue
Wednesday: Smithsonian | Summer 2026 issue
Thursday: Kiplinger Personal Finance | August 2026 issue
Books On-Air:
Best Selling Non-Fiction: THE SPLENDID AND THE VILE written by Erik Larson
Great Literature:THE CANTERBURY TALES (NEW TRANSLATION BY GERALD J. DAVIS) written by Geoffrey Chaucer
Best Selling Fiction: THE IMMORTAL KING RAO written by Vauhini Vara
Contemporary Classics: CUTTING FOR STONES written by Abraham Verghese
The Book off the Shelf: STOMP OFF, LET’S GO: THE EARLY YEARS OF LOUIS ARMSTRONG written by Ricky Riccardi
The Random Book: BARBARIANS AT THE GATE: THE INSIDE STORY OF AMERICA’S MOST NOTORIOUS CORPORATE TAKEOVER written by Bryan Burrough and John Helyar
Little Free Library Book: PORTRAIT OF A TURKISH FAMILY written by Irfan Orga
Daily Dose of Science: WHAT IS INTELLIGENCE?: LESSONS FROM AI ABOUT EVOLUTION, COMPUTING, AND MINDS written by Blaise Aguera y Arcas
Macabre Monday: THE SHINING GIRLS written by Lauren Beukes
Children’s Book: CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY written by Roald Dahl
Young Adult Literature: ENDER’S GAME written by Orson Card Scott
The Self-Help Book: THE HIGHLY SENSITIVE PERSON: HOW TO THRIVE WHEN THE WORLD OVERWHELMS YOU written by Elaine N. Aron
Mystery Hour: THE SECOND DEADLY SIN written by Lawrence Sanders
Outer Limits: CHILDREN OF TIME written by Adrian Tchaikovsky
WRBH After Dark: RULES FOR THE SUMMER written by Meghan Quinn
Biographies: FRIENDS, LOVERS, AND THE BIG TERRIBLE THING written by Matthew Perry
Spanish Book: TU SUEŇ IMPERIOS HAN SIDO escrito de Álvaro Enrique