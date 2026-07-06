Weekly Schedule for 07/06 – 07/12

Magazines On-Air:
Monday: Smithsonian | Summer 2026 issue
Tuesday: Scientific American | July 2026 issue
Wednesday: The Atlantic | July 2026 issue
Thursday: The Sun | July 2026 issue
Books On-Air:
Best Selling Non-Fiction: Re-airing of FINN MCCOOL’S FOOTBALL CLUB: THE BIRTH, DEATH, AND RESURRECTION OF A PUB SOCCER TEAM IN THE CITY OF THE DEAD written by Stephen Rea
Great Literature: AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS written by Jules Verne
Best Selling Fiction: THE OVERSTORY written by Richard Powers
Contemporary Classics: THE NEON BIBLE written by John Kennedy Toole
The Book off the Shelf: THE EXTRAORDINARY LIFE OF SAM HELL written by Robert Dugoni
The Random Book: THE SUN RISING: KING JAMES I AND THE DAWN OF A GLOBAL BRITAIN, 1603-1625 written by Anna Whitelock
Little Free Library Book: THE SEARCHERS: THE MAKING OF AN AMERICAN LEGEND written by Glenn Frankel
Daily Dose of Science: ALL IN HER HEAD: THE TRUTH AND LIES EARLY MEDICINE TAUGHT US ABOUT WOMEN’S BODIES AND WHY IT MATTERS TODAY – A MEMORIAL SLOAN KETTERING MD’S HISTORY OF HEALTHCARE AND AGENCY written by Elizabeth Comen
Macabre Monday: THE SHINING GIRLS written by Lauren Beukes
Children’s Book: CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY written by Roald Dahl
Young Adult Literature: THE BOY WHO LOST HIS FACE written by Louis Sachar
The Self-Help Book: THE HIGHLY SENSITIVE PERSON: HOW TO THRIVE WHEN THE WORLD OVERWHELMS YOU written by Elaine N. Aron
Mystery Hour: THE SECOND DEADLY SIN written by Lawrence Sanders
Outer Limits: PLATFORM DECAY (BOOK 8 OF THE MURDERBOT DIARIES) written by Martha Wells
WRBH After Dark: YOU ARE HERE written by David Nicholls
Biographies: FRIENDS, LOVERS, AND THE BIG TERRIBLE THING written by Matthew Perry
Spanish Book: TU SUEŇ IMPERIOS HAN SIDO escrito de Álvaro Enrique