Weekly Schedule for 06/22 – 06/28

Books on Air:
Best Selling Non-Fiction: Ending Thursday…INFLUENCE: THE PSYCHOLOGY OF PERSUASTION written by Robert Cialdini
Great Literature: Ending Wednesday…THE CONFIDENCE MAN written by Herman Melville
Best Selling Fiction: THE OVERSTORY written by Richard Powers
Contemporary Classics: THE PRINCESS BRIDE written by William Goldman
The Book off the Shelf: THE EXTRAORDINARY LIFE OF SAM HELL written by Robert Dugoni
The Random Book: ANIMAL, VEGETABLE, MIRACLE written by Barbara Kingsolver
Little Free Library Book: THE SEARCHERS: THE MAKING OF AN AMERICAN LEGEND written by Glenn Frankel
Daily Dose of Science: STIFF: THE CURIOUS LIVES OF HUMAN CADAVERS written by Mary Roach
Macabre Monday: PILGRIM: A MEDIEVAL HORROR written by Mitchell Lüthi
Children’s Book: CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY written by Roald Dahl
Young Adult Literature: THE BOY WHO LOST HIS FACE written by Louis Sachar
The Self-Help Book: MEDITATIONS written by Marcus Aurelius, translated by Gregory Hayes
Mystery Hour: THE SECOND DEADLY SIN written by Lawrence Sanders
Outer Limits: PLATFORM DECAY (BOOK 8 OF THE MURDERBOT DIARIES) written by Martha Wells
WRBH After Dark: YOU ARE HERE written by David Nicholls
Biographies: NO TIME LIKE THE FUTURE written by Michael J. Fox
Spanish Book: TBD