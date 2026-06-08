Weekly Schedule for 06/08 – 06/15

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WRBH 88.3 FM Reading Radio
Best Selling Non-Fiction: INFLUENCE: THE PSYCHOLOGY OF PERSUASTION written by Robert Cialdini
Great Literature: THE CONFIDENCE MAN written by Herman Melville
Best Selling Fiction: THE OVERSTORY written by Richard Powers
Contemporary Classics: THE PRINCESS BRIDE written by William Goldman
The Random Book: ANIMAL, VEGETABLE, MIRACLE written by Barbara Kingsolver
Little Free Library Book: THE SEARCHERS: THE MAKING OF AN AMERICAN LEGEND written by Glenn Frankel
Daily Dose of Science: STIFF: THE CURIOUS LIVES OF HUMAN CADAVERS written by Mary Roach
Macabre Monday: PILGRIM: A MEDIEVAL HORROR written by Mitchell Lüthi
Children’s Book: WHERE THE SIDEWALK ENDS written by Shel Silverstein
Young Adult Literature: THE BOY WHO LOST HIS FACE written by Louis Sachar
The Self-Help Book: MEDITATIONS written by Marcus Aurelius, translated by Gregory Hayes
Mystery Hour: THE SECOND DEADLY SIN written by Lawrence Sanders
Outer Limits: PLATFORM DECAY (BOOK 8 OF THE MURDERBOT DIARIES) written by Martha Wells
WRBH After Dark: YOU ARE HERE written by David Nicholls
Biographies: NO TIME LIKE THE FUTURE written by Michael J. Fox
Spanish Book: TBD
Written by: WRBH