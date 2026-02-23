play_arrow

Weekly Schedule for 02/23 – 03/01

todayFebruary 23, 2026 667 32

Background
Announcement:

Tulane Baseball is underway!  Tune in to WRBH all season long to catch all the action.  #RollWave

Tulane Women’s Basketball:

  • Tuesday, February 24th @ TULSA | 6:10p Pregame | 6:30p Tip-Off
  • Saturday, February 28th VS WICHITA STATE | 1:40pm Pregame | 2:00pm Tip-Off

Tulane Baseball:

  • Wednesday, February 25th @ SOUTH ALABAMA | 6:15p Pregame | 6:30p First Pitch
  • Friday, February 27th VS EASTERN ILLINOIS | 6:15p Pregame | 6:30p First Pitch
  • Saturday, February 28th VS EASTERN ILLINOIS | Joining at conclusion of WBB
  • Sunday, March 1st VS EASTERN ILLINOIS | 11:45a Pregame | 12:00p First Pitch

Books on Air:

Best Selling Non-Fiction:Ending Tuesday…CARELESS PEOPLE: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism written by Sarah Wynn-Williams

Beginning Thursday…THE JFK CONSPIRACY: THE SECRET PLOT TO KILL KENNEDY–AND WHY IT FAILED written by Brad Meltzer and Josh Mensch

Great Literature: MIDDLEMARCH written by George Eliot

Best Selling Fiction: SKY DADDY written by Kate Folk

Contemporary Classics: BRIEF INTERVIEWS WITH HIDEOUS MEN written by David Foster Wallace

The Book off the Shelf: THE BOOK THAT CHANGED AMERICA: HOW DARWIN’S THEORY OF EVOLUTION IGNITED A NATION written by Randall Fuller

The Random Book: THE GREAT CRASH 1929 written by John Kenneth Galbraith

Little Free Library Book: UPROOTED written by Naomi Novik

Daily Dose of Science: FLOW: THE PSYCHOLOGY OF OPTIMAL EXPERIENCE written by Mihaly Csikszentmihalyi

Macabre MondayPILGRIM: A MEDIEVAL HORROR written by Mitchell Lüthi

Children’s BookALICE IN WONDERLAND written by Lewis Carroll

Young Adult Literature: DANNY, THE CHAMPION OF THE WORLD written by Roald Dahl

The Self-Help Book: WINNING THE WAR IN YOUR MIND: CHANGE YOUR THINKING, CHANGE YOUR LIFE written by Craig Groeschel

Mystery Hour: THE BIG SLEEP written by Raymond Chandler

Outer Limits: FUGITIVE TELEMETRY (BOOK 6 OF THE MURDERBOT DIARIES) written by Martha Wells

WRBH After Dark: HOME FIRES written by Luanne Rice

BiographiesFINDING ME: MEMOIR written by Viola Davis

About WRBH

WRBH 88.3 FM, Radio for the Blind and Print Handicapped, is a 501(c)(3) non-profit organization and is the only full-time reading service on the FM dial in the United States. At WRBH, our mission is to turn the printed word into the spoken word so that the blind and print handicapped receive the same ease of access to current information as their sighted peers.

