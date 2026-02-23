Weekly Schedule for 02/23 – 03/01

Announcement:
Tulane Baseball is underway! Tune in to WRBH all season long to catch all the action. #RollWave
Tulane Women’s Basketball:
- Tuesday, February 24th @ TULSA | 6:10p Pregame | 6:30p Tip-Off
- Saturday, February 28th VS WICHITA STATE | 1:40pm Pregame | 2:00pm Tip-Off
Tulane Baseball:
- Wednesday, February 25th @ SOUTH ALABAMA | 6:15p Pregame | 6:30p First Pitch
- Friday, February 27th VS EASTERN ILLINOIS | 6:15p Pregame | 6:30p First Pitch
- Saturday, February 28th VS EASTERN ILLINOIS | Joining at conclusion of WBB
- Sunday, March 1st VS EASTERN ILLINOIS | 11:45a Pregame | 12:00p First Pitch
Books on Air:
Best Selling Non-Fiction:Ending Tuesday…CARELESS PEOPLE: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism written by Sarah Wynn-Williams
Beginning Thursday…THE JFK CONSPIRACY: THE SECRET PLOT TO KILL KENNEDY–AND WHY IT FAILED written by Brad Meltzer and Josh Mensch
Great Literature: MIDDLEMARCH written by George Eliot
Best Selling Fiction: SKY DADDY written by Kate Folk
Contemporary Classics: BRIEF INTERVIEWS WITH HIDEOUS MEN written by David Foster Wallace
The Book off the Shelf: THE BOOK THAT CHANGED AMERICA: HOW DARWIN’S THEORY OF EVOLUTION IGNITED A NATION written by Randall Fuller
The Random Book: THE GREAT CRASH 1929 written by John Kenneth Galbraith
Little Free Library Book: UPROOTED written by Naomi Novik
Daily Dose of Science: FLOW: THE PSYCHOLOGY OF OPTIMAL EXPERIENCE written by Mihaly Csikszentmihalyi
Macabre Monday: PILGRIM: A MEDIEVAL HORROR written by Mitchell Lüthi
Children’s Book: ALICE IN WONDERLAND written by Lewis Carroll
Young Adult Literature: DANNY, THE CHAMPION OF THE WORLD written by Roald Dahl
The Self-Help Book: WINNING THE WAR IN YOUR MIND: CHANGE YOUR THINKING, CHANGE YOUR LIFE written by Craig Groeschel
Mystery Hour: THE BIG SLEEP written by Raymond Chandler
Outer Limits: FUGITIVE TELEMETRY (BOOK 6 OF THE MURDERBOT DIARIES) written by Martha Wells
WRBH After Dark: HOME FIRES written by Luanne Rice
Biographies: FINDING ME: MEMOIR written by Viola Davis
Spanish Book: TBD