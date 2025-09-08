Weekly Schedule for 09/08 – 09/14

ANNOUNCEMENTS:
A Blind Taste is THIS WEEK! If you’re interested in attending our annual fundraiser, please visit ablindtaste.com to purchase tickets!
Books on Air:
Best Selling Non-Fiction: THE GIRLS OF THE ATOMIC CITY (RE-AIRING) written by Denise Kiernan
Great Literature: THE QUIET AMERICAN written by Graham Greene
Best Selling Fiction: INSIDE STORY: A NOVEL written by Martin Amis
Contemporary Classics: THINKING FAST AND SLOW written by Daniel Kahneman
The Book off the Shelf: BETWEEN TWO KINGDOMS: A MEMOIR OF A LIFE INTERRUPTED written by Suleika Jaouad
The Random Book: WHAT HAPPENED TO YOU? CONVERSATIONS ON TRAMUA RESILIENCE, AND HEALING written by Oprah Winfrey & Bruce D. Perry
Little Free Library Book: WHAT THE DOG KNOWS: SCENT, SCIENCE, AND THE AMAZING WAYS DOG PERCEIVE THE WORLD written by Cat Warren
Daily Dose of Science: THE WILD LIFE OF OUR BODIES: PREDATORS, PARASITES, AND PARTNERS THAT SHAPE WHO WE ARE TODAY written by Rob R. Dunn
Macabre Monday: THE SILENT PATIENT written by Alex Michaelides
Children’s Book: THE BLUE SWORD written by Robin McKinley
Young Adult Literature: HARRIET THE SPY written by Louise Fitzhugh
The Self-Help Book: CELEBRATION OF DISCIPLINE: THE PATH TO SPIRITUAL GROWTH written by Richard J. Foster
Mystery Hour: KARLA’S CHOICE (A JOHN LE CARRE NOVEL) written by Nick Harkaway
Outer Limits: ARTIFICIAL CONDITION: THE MURDERBOT DIARIES (BOOK 2) written by Martha Wells
WRBH After Dark: KEY OF LIGHT written by Nora Roberts
Biographies: WILLA CATHER: THE EMERGING VOICE written by Sharon O’Brien
Spanish Book: Frutos extraños escrito de Leila Guerreiro