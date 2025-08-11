Weekly Schedule for 08/11 – 08/17

ANNOUNCEMENTS:
A Blind Taste is just around the corner! If you’re interested in attending our annual fundraiser on Wednesday, September 10th, please visit ablindtaste.com to purchase tickets!
Best Selling Non-Fiction: THE BRITISH ARE COMING: THE WAR FOR AMERICA, LEXINGTON TO PRINCETON, 1775-1777 written by Rick Atkinson
Great Literature: THE MAN IN THE GRAY FLANNEL SUIT written by Sloan Wilson
Best Selling Fiction: OLIVE, AGAIN written by Elizabeth Strout
Contemporary Classics: THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING written by Milan Kundera
The Book off the Shelf: BETWEEN TWO KINGDOMS: A MEMOIR OF A LIFE INTERRUPTED written by Suleika Jaouad
The Random Book: MY DEAR HAMILTON: A NOVEL OF ELIZA SCHYYLER HAMILTON written by Stephanie Dray
Little Free Library Book: ROBIN written by David Itzkoff
Daily Dose of Science: BRAINSCAPES: THE WARPED, WONDROUS MAPS WRITTEN IN YOUR BRAIN – AND HOW THEY GUIDE YOU written by Rebecca Schwarzlose
Macabre Monday: THE SILENT PATIENT written by Alex Michaelides
Children’s Book: THE BLUE SWORD written by Robin McKinley
Young Adult Literature: THE AMBER SPYGLASS (BOOK 3) written by Philip Pullman
The Self-Help Book: LESSONS FROM THE LIGHT: EXTRAORIDNARY MESSAGES OF COMFORT AND HOPE FROM THE OTHER SIDE written by George Anderson and Andrew Barone
Mystery Hour: KARLA’S CHOICE (A JOHN LE CARRE NOVEL) written by Nick Harkaway
Outer Limits: ALL SYSTEMS RED: THE MURDERBOT DIARIES written by Martha Wells
WRBH After Dark: RANSOM written by Danielle Steele
Biographies: WILLA CATHER: THE EMERGING VOICE written by Sharon O’Brien
Spanish Book: TBD