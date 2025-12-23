play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    WRBH 88.3 FM Reading Radio

Blog

Weekly Schedule for 12/22 – 12/28

todayDecember 23, 2025 534 32

Background
share close

Announcements:

Be sure to tune in Christmas Eve and Christmas Day for some special Holiday Programming.  Happy Listening!

Books on Air:

Best Selling Non-Fiction:WHEN THE GOING WAS GOOD: AN EDITOR’S ADVENTURES DURING THE LAST GOLDEN AGE OF MAGAZINES written by Graydon Carter

Great Literature: THE BATTLE OF LIFE written by Charles Dickens

Best Selling Fiction: THE CHRISTMAS GUEST written by Peter Swanson

Contemporary Classics: A TREE GROWS IN BROOKLYN written by Betty Smith

The Book off the Shelf: WRBH’S Celebrity Holiday Stories

The Random BookMULTIPLIERS: HOW THE BEST LEADERS MAKE EVERYONE SMARTER written by Liz Wiseman

Little Free Library Book: THE TWELVE TOPSY TURVY, VERY MESSY DAYS OF CHRISTMAS written by James Patterson

Daily Dose of Science: HUMAN: THE SCIENCE BEHIND WHAT MAKES YOUR BRAIN UNIQUE written by Michael S. Gazzaniga

Macabre MondayPILGRIM: A MEDIEVAL HORROR written by Mitchell Lüthi

Children’s BookTHE BLUE SWORD written by Robin McKinley

Young Adult LiteratureHARRIET THE SPY written by Louise Fitzhugh

The Self-Help Book: NO BAD PARTS: HEALING TRAUMA AND RESTORING WHOLENESS WITH THE INTERNAL FAMILY SYSTEMS MODEL written by Richard Schwartz

Mystery Hour: PARTNERS IN CRIME written by Agatha Christie

Outer Limits: THE LAST CASTLE OF CHRISTMAS written by Alexander Jablokov

WRBH After Dark: SLEIGH BELLS AND SNOWSTORMS: A SMALL-TOWN CHRISTMAS ROMANCE written by Claire Kingsley

BiographiesWILLA CATHER: THE EMERGING VOICE written by Sharon O’Brien

Spanish Book: Frutos extraños escrito de Leila Guerreiro

Written by: WRBH

Rate it

About WRBH

WRBH 88.3 FM, Radio for the Blind and Print Handicapped, is a 501(c)(3) non-profit organization and is the only full-time reading service on the FM dial in the United States. At WRBH, our mission is to turn the printed word into the spoken word so that the blind and print handicapped receive the same ease of access to current information as their sighted peers.

Menu

Quick Links

Contact Us

Facebook Twitter Instagram Soundcloud
play_arrowLISTEN LIVE

WRBH Show Image

The Magazine Rack

access_time12:00 pm - 1:00 pm
play_arrowLISTEN LIVE