Weekly Schedule for 10/26 – 11/01

Magazines On-Air:
Monday: The Smithsonian | September/October2026 issue
Tuesday: The Atlantic | October 2026 issue
Wednesday: Scientific American| October 2026 issue
Thursday: The New York Review of Books | November 5th, 2026 Issue
Books On-Air:
Best Selling Non-Fiction: THE FATE OF THE DAY: THE WAR FOR AMERICA, FORT TICONDEROGA TO CHARLESTON, 1777-1780 written by Rick Atkinson
Great Literature: OF HUMAN BONDAGE written by William Somerset Maugham
Best Selling Fiction: THE CORRESPONDENT written by Virginia Evans
Contemporary Classics: CATCH-22 written by Joseph Heller
The Book off the Shelf: STORIES FROM THE TWILIGHT ZONE written by Rod Serling
The Gifted Book: THE MYTH OF AMERICAN IDEALISM written by Noam Chomsky
Little Free Library Book: THE 7 ½ DEATHS OF EVELYN HARDCASTLE written by Stuart Turton
Daily Dose of Science: WHAT IS INTELLIGENCE?: LESSONS FROM AI ABOUT EVOLUTION, COMPUTING, AND MINDS written by Blaise Aguera y Arcas
Macabre Monday: THE SHINING GIRLS written by Lauren Beukes
Thrilling Thursday: THE SKY THIEVES written by Jason Kasper
Children’s Book: THE WESTING GAME written by Ellen Raskin
Young Adult Literature: ENDER’S GAME written by Orson Card Scott
The Self-Help Book: LET THEM MISS YOU: THE POWER OF PULLING BACK, STANDING FIRM, AND BECOMING UNAVAILABLE TO WHAT DOESN’T SERVE YOU written by Logan West
Mystery Hour: THE EMPEROR OF OCEAN PARK written by Stephen L. Carter
Outer Limits: CHILDREN OF TIME written by Adrian Tchaikovsky
WRBH After Dark: RULES FOR THE SUMMER written by Meghan Quinn
Biographies: FLANNERY: A LIFE OF FLANNERY O’CONNOR written by Brad Gooch
Spanish Book: EL INVENCIBLE VERANO DE LILIANA escrito por Cristina Rivera Garza